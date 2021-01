James Harden e Luka Doncic non vogliono perdere la prossima gara da avversari. Entrambi i giocatori, usciti malconci nelle precedenti apparizioni, starebbero tentando il possibile per non perdersi la partita della notte. Il programma NBA prevede infatti una sfida di alto profilo. Le due franchigie texane si sfideranno Houston. In palio, una vittoria che consentirebbe a entrambe di rivitalizzare, in parte, un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

C’è ottimismo intorno alle condizioni di Luka Doncic. La guardia slovena, dopo aver perso l’ultima partita contro i Chicago Bulls per un problema al quadricipite, sarebbe ormai quasi completamente recuperato. Discorso simile per James Harden. Anche lui assente contro i Sacramento Kings dopo una distorsione alla caviglia destra, sarebbe stato elencato ormai come disponibile per la prossima gara. Sia James Harden che Luka Doncic arrivano da una grande stagione alle spalle. Entrambi si erano piazzati al terzo e quarto posto nelle votazioni per il premio di MVP della stagione 2019-20.

