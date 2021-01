NBA, nuovo infortunio per Danilo Gallinari: out 2 settimane

Secondo quanto riportato da Marc J. Spears su Twitter, l’ala degli Atlanta Hawks Danilo Gallinari dovrà saltare almeno due settimane di regular season a seguito di una distorsione alla caviglia. A dircelo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto, che ha riscontrato gonfiamento e una leggera infiammazione.

Hawks say a MRI revealed that Danilo Gallinari a right ankle sprain with associated swelling and inflammation. He will be reviewed in two weeks. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 3, 2021

Danilo Gallinari ha subito una brutta scavigliata nel corso della gara disputata lo scorso mercoledì contro i Brooklyn Nets. Un infortunio che lo ha costretto ad uscire dal parquet del Barclay Center dopo appena tre minuti di gioco.

Continua quindi lo sfortunato periodo per il nostro Gallo, che deve fermarsi nuovamente per dei problemi fisici dopo aver giocato con la nuova casacca Hawks solamente in un’altra partita, quella d’esordio vinta in casa dei Bulls. Un difficile inizio di stagione che, fortunatamente per la franchigia from Georgia, va in contrasto con il buon inizio di stagione che Atlanta ha fatto vedere finora.

Gallinari ha recentemente firmato un contratto da 61.5 milioni di dollari per i prossimi tre anni dopo un’ottima stagione in quel di Oklahoma City, e ovviamente gli Hawks vorrebbero averlo in piena salute per provare ad assicurarsi quel posto ai playoff che manca ormai dal 2017.

