Risultati NBA: Phila continua a vincere! Super Ingram batte Toronto, ok Rockets senza Harden

(3-3) Sacramento Kings 94-102 Houston Rockets (2-2)

Niente James Harden contro Sacramento. I Rockets si ritrovano ad affrontare i Kings senza il Barba, che nel pre-partita dà forfait. Senza un dominatore di palloni come il numero 13, la palla può essere affidata a qualche altro elemento della squadra. In particolare, John Wall.

La sfida con i Kings è equilibratissima: i primi due quarti si chiudono in parità perfetta. Alle scorribande di Wall rispondono i vari Hield e Fox. SAC riesce a distribuire meglio i punti tra i suoi titolari, Houston fa affidamento soprattutto su Wall.

This Is The Way Wall Balls pic.twitter.com/BYczYnxTSO — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 2, 2021

Il terzo quarto vede Houston portarsi avanti: ma Fox segna 4 punti in fila e porta il punteggio sull’87-83, a soli 4 punti di distacco. A iniziare meglio il quarto periodo sono però ancora i Rockets, che segnano i primi 9 punti del quarto e, con la tripla di Gordon, fanno 92-81. Dopo 3 minuti e mezzo di niente, Holmes interrompe il digiuno dei Kings chiudendo un alley-oop. Ma, dopo 10 errori consecutivi da parte di entrambe le squadre, i canestri di Gordon e Wall, che portano il punteggio sul 96-83, chiudono definitivamente la sfida.

(3-3) New York Knicks 106-102 Indiana Pacers (4-2)

È raro scrivere di una vittoria dei Knicks, ancora più raro contro una squadra del livello dei Pacers. Eppure, stanotte New York è andata a vincere sul campo di Indiana, nonostante la differenza di talento, giocatori e obiettivi.

I Pacers hanno potuto contare su un Malcolm Brogdon versione cecchino, con ben 17 punti nella prima metà di gara. a guidare l’attacco dei Knicks c’è invece RJ Barrett, autore di una prova davvero matura.

New York, alla ripresa delle ostilità nel terzo quarto, piazza un parziale di 16-5 che la porta sul 66-56. Indiana riesce a impattare a quota 82 solo a fine periodo, con la tripla di Holiday.

I Pacers si riprendono la leadership della partita negli ultimi 12 minuti. Prima la tripla di Oladipo, poi una penetrazione dello stesso valgono il 96-93. Ma i Knicks sono concentratissimi e, dopo la tripla del pareggio di Rivers, trovano in Julius Randle un inatteso grimaldello risolvi-partita.

L’ex Lakers ruba un pallone preziosissimo e vola a schiacciare, poi ne stoppa un altro per servire Rivers in contropiede che, a 30 secondi dal termine, chiude la partita.

When it mattered in the 4th, we stepped up BIG TIME 🔒 pic.twitter.com/LGvy9GR0oK — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 3, 2021

(2-3) Oklahoma City Thunder 108-99 Orlando Magic (4-2)

Bella prestazione dei Thunder che, in una stagione ormai votata totalmente alla ricostruzione, non hanno ancora mostrato segni di voler “regalare” partite a nessuno. E’ così anche contro i malcapitati Magic, che escono dal palazzetto di casa con le ossa rotte.

Orlando guida le operazioni dopo i primi 12 minuti, grazie ai canestri di Fultz e soprattutto grazie a Vucevic, ancora una volta catalizzatore dell’attacco della sua squadra. OKC comunque non molla e resta incollata alla partita.

La sfida si decide tutta negli ultimi 12 minuti. I Magic vedono le proprie percentuali al tiro crollare (28.5%) e sbagliano tutti e 10 i tentativi da 3 punti provati. Dall’altra parte i Thunder, invece, puniscono. Il parziale del quarto periodo è di 24-17 ed è sigillato dalla tripla di Al Horford, che si mette in proprio dopo aver fatto da play aggiunto durante il corso della gara.