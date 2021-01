NBA in lutto: è venuto a mancare Paul Westphal

La leggenda NBA Paul Westphal è venuta a mancare all’età di 70 anni. A Westphal era stato diagnosticato un cancro al cervello nell’agosto del 2020, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Durante la carriera da giocatore ha vestito le maglie di Boston Celtics, Phoenix Suns, Seattle SuperSonics e New York Knicks. Dopo essersi ritirato nel 1984, ha intrapreso una lunga carriera da allenatore, sempre in NBA. Nel 2019 era stato inserito nella Naismith Basketball Hall of Fame.

Westy will not be immortalized for just playing basketball. He will be remembered for how he lived his life, and how he treated others.



I Phoenix Suns hanno dato il triste annuncio poche ore fa, con un comunicato. Westphal ha passato sei stagioni da giocatore in Arizona, per poi ritornarci come capo allenatore. Sulla panchina dei Suns riuscì ad arrivare alle Finals NBA, perdendo solo contro i Bulls di Michael Jordan. Ha allenato anche i Seattle SuperSonics e i Sacramento Kings.

Il palmares di Westphal è di tutto rispetto. A cavallo tra gli anni ’70 e ’80 è stato 5 volte All-Star, con una apparizione nell’All-NBA Second Team e tre apparizioni nell’All-NBA First Team. Durante la sua prima esperienza con i Boston Celtics, vinse anche un titolo NBA, nel 1974. Come allenatore prese parte a due All-Star Game negli anni ’90.

I Phoneix Suns hanno ritirato la sua maglia numero 44, consacrandolo a leggenda della franchigia. Jerry Colangelo, storico GM dei Suns, ha voluto ricordare Westphal così: