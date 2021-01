NBA, Bam Adebayo sulla brutta partenza degli Heat: “Dobbiamo trovare ritmo”

Bam Adebayo non è preoccupato della brutta partenza dei suoi Miami Heat. La franchigia della Florida ha iniziato la stagione con due vittorie e tre sconfitte. La squadra di coach Spoelstra non è ancora riuscita a ingranare, apparendo come la versione un po’ arrugginita della squadra che arrivò alle Finlas NBA. Tuttavia, Adebayo ha espresso fiducia nel futuro. Il centro ha preso parte a un’intervista con Anthony Chiang del Miami Herald:

“Non siamo stati assieme abbastanza tempo per ritrovare ritmo gli uni con gli altri. Bisogna pensare anche a questo ragazzi. Quindi dobbiamo proprio capire come e cercare di fare un lavoro migliore nel trovare i fattori di coesione, per giocare in modo migliore a basket insieme.”

Bam Adebayo ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta contro i Dallas Mavericks. La scorsa notte, infatti, i Miami Heat hanno prodotto solo 83 punti. Una cifra irrisoria rispetto alle medie realizzative attuali. Questa incapacità di trovare il canestro, secondo Adebayo, è da imputare alla scarsa durata della preseason.

Il centro è infatti convinto che la squadra non abbia avuto abbastanza tempo per lavorare insieme. I Miami Heat hanno concluso la scorsa stagione per ultimi, insieme ai Los Angeles Lakers. Le due squadre hanno disputato le Finals NBA 2020, che si sono concluse ad ottobre. Da allora i giocatori hanno avuto circa due mesi per riposarsi. Evidentemente Adebayo avrebbe preferito lavorare di più con i suoi compagni una volta ricaricate le pile.

Gli Heat hanno anche dovuto fare i conti con l’infortunio di Jimmy Butler. La loro stella ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato, complice anche qualche guaio fisico.

La squadra dovrà ritrovare la quadra se vuole confermarsi regina della Eastern Conference, che quest’anno si prospetta più agguerrita che mai. Per Bam Adebayo potrebbe essere la stagione della consacrazione.

Leggi anche:

NBA, Giannis Antetokounmpo commenta la nuova vittoria di Milwaukee

Gli oggetti NBA venduti all’asta più costosi di sempre

NBA, Golden State ancora male, Curry: “È molto fastidioso perdere così”