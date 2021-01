Record rimbalzi NBA: i migliori rimbalzisti All-Time

Chi sono i migliori rimbalzisti NBA all-time? Chi detiene il record di rimbalzi NBA? La storia della legga è caratterizzata da numerosi giocatori che hanno fatto dell’arte del rimbalzo il loro marchio di fabbrica. Molti di essi, fra cui Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar e Tim Duncan, hanno dominato per anni sotto canestro. ediamo quali sono dunque i migliori 50 rimbalzisti della storia della NBA.

Record rimbalzi NBA: la classifica All-Time

Com’era prevedibile, il miglior rimbalzista della storia NBA è Wilt Chamberlain. Wilt “The Silt” ha frantumato numerosi record durante la sua gloriosa carriera e lo scettro di miglior rimbalzista non poteva di certo sfuggirgli. Alle sue spalle si posizionano altri due fra i più grandi giocatori di sempre, ovvero Bill Russell, leggenda vivente dei Boston Celtics, e il miglior marcatore NBA, Kareem Abdul-Jabbar.

Fra i giocatori in attività, Dwight Howard occupa la quattordicesima posizione assoluta con 13.718 rimbalzi catturati. Molto probabilmente il centro dei Philadelphia 76ers potrà agguantare la dodicesima posizione distante 51 rimbalzi, attualmente occupata da Wes Unseld – uno dei giocatori NBA più alti di sempre – nel giro di poche partite.

Non poteva mancare in questa classifica anche LeBron James. Il nativo di Akron occupa infatti la 48esima posizione con 9440 rimbalzi catturati.

# Giocatore Rimbalzi 1. Wilt Chamberlain* 23924 2. Bill Russell* 21620 3. Moses Malone* 17834 4. Kareem Abdul-Jabbar* 17440 5. Artis Gilmore* 16330 6. Elvin Hayes* 16279 7. Tim Duncan* 15091 8. Karl Malone* 14968 9. Robert Parish* 14715 10. Kevin Garnett* 14662 11. Nate Thurmond* 14464 12. Walt Bellamy* 14241 13. Wes Unseld* 13769 14. Hakeem Olajuwon* 13748 15. Dwight Howard 13718 16. Shaquille O’Neal* 13099 17. Buck Williams 13017 18. Jerry Lucas* 12942 19. Bob Pettit* 12849 20. Charles Barkley* 12546 21. Dikembe Mutombo* 12359 22. Paul Silas 12357 23. Charles Oakley 12205 24. Dennis Rodman* 11954 25. Kevin Willis 11901 26. Patrick Ewing* 11607 27. Dirk Nowitzki 11489 28. Elgin Baylor* 11463 29. Pau Gasol 11305 30. Dolph Schayes* 11256 31. Dan Issel* 11133 32. Bill Bridges 11054 33. Jack Sikma* 10816 34. Caldwell Jones 10685 35. Julius Erving* 10525 36. David Robinson* 10497 37. Ben Wallace 10482 38. Tyson Chandler 10467 39. Dave Cowens* 10444 40. Bill Laimbeer 10400 41. Otis Thorpe 10370 42. Zach Randolph 10208 43. Shawn Marion 10101 44. Red Kerr 10092 45. Bob Lanier* 9698 46. Sam Lacey 9687 47. Zelmo Beaty* 9665 48. Dave DeBusschere* 9618 49. Mel Daniels* 9528 50. Marcus Camby 9513 51. DeAndre Jordan 9491 52. A.C. Green 9473 53. Horace Grant 9443 54. LeBron James 9440 55. Bailey Howell* 9383

Migliori rimbalzisti NBA: classifica singola stagione

Ecco invece la classifica dei rimbalzi NBA in una singola stagione: come facilmente osservabile, anche in quest’occasione, la graduatoria è dominata da due leggende assolute, ovvero Bill Russell e Wilt Chamberlain. I due centri dominarono la lega a cavallo degli anni ’50 e ’60. Numeri davvero clamorosi se rapportati all’odierna NBA.

Posizione Giocatore Rimbalzi Stagione 1. Wilt Chamberlain* 2149 1960-61 2. Wilt Chamberlain* 2052 1961-62 3. Wilt Chamberlain* 1957 1966-67 4. Wilt Chamberlain* 1952 1967-68 5. Wilt Chamberlain* 1946 1962-63 6. Wilt Chamberlain* 1943 1965-66 7. Wilt Chamberlain* 1941 1959-60 8. Bill Russell* 1930 1963-64 9. Bill Russell* 1878 1964-65 10. Bill Russell* 1868 1960-61 11. Bill Russell* 1843 1962-63 12. Bill Russell* 1790 1961-62 13. Wilt Chamberlain* 1787 1963-64 14. Bill Russell* 1779 1965-66 15. Bill Russell* 1778 1959-60 16. Wilt Chamberlain* 1712 1968-69 17. Bill Russell* 1700 1966-67 18. Wilt Chamberlain* 1673 1964-65 19. Jerry Lucas* 1668 1965-66 20. Spencer Haywood* 1637 1969-70

Record Rimbalzi in una singola partita NBA

Anche in questo caso è Wilt Chamberlain il detentore del record di rimbalzi in una singola partita NBA con 55 palloni recuperati. Una top-10 dominata dalla coppia Chamberlain-Russell, ancora una volta.

# Giocatore Rimbalzi Stagione 1 Wilt Chamberlain 55 1960 2 Bill Russell 51 1960 3 Bill Russell 49 1957 4 Bill Russell 49 1965 5 Wilt Chamberlain 45 1960 6 Wilt Chamberlain 45 1961 7 Wilt Chamberlain 43 1959 8 Wilt Chamberlain 43 1961 9 Bill Russell 43 1963 10 Wilt Chamberlain 43 1965 11 Wilt Chamberlain 42 1960

Record Rimbalzi NBA: clasifica rimbalzi medi per partita

Ovviamente il dominatore della classifica è Wilt Chamberlein, con un’impressionante media di 22.89 rimbalzi a partita. Fra i giocatori in attività, da segnalare è Andre Drummond, che occupa il settimo posto con una media di 13.84 rimbalzi catturati a partita.