March Madness e sponsor: dati del torneo NCAA 2022

La March Madness 2022 ha incoronato campioni i Kansas Jayhawks, ma in senso lato tra i “vincitori” possiamo annoverare senza dubbio anche gli sponsor dell’intera manifestazione.

March Madness miniera d’oro per i brand

Uno studio condotto da Hive ed Elevate Sports Ventures, che tra i tanti servizi offrono insight di varia natura per orientare azioni di marketing e affini in ambito sportivo, ha rilevato infatti i dati relativi all’edizione 2022 del torneo NCAA da poco conclusosi. Per quanto riguarda l’indice di media value dei marchi apparsi a vario titolo durante la messa in onda delle gare del torneo maschile e di quello femminile, senza considerare i tradizionali spot commerciali, è stata calcolata un’esposizione mediatica combinata di 187 ore. La stima in termini economici del ritorno d’immagine dei vari brand si attesta a 41o milioni di dollari. Sempre stando allo studio, oltre la metà del media value generato è andato a beneficio di cinque marchi (AT&T, Capital One, Coca Cola, Nike e Spalding).

Kyle Folts, vice presidente insight di Elevate Sports Venture, ha commentato così ragioni ed esiti dell’analisi:

“Dati la tradizione e lo slancio [che stanno] dietro alla March Madness e considerata la crescente attenzione da parte dei marchi verso atleti e discipline di college, l’ecosistema sportivo universitario è ottimo per approfondite analisi di questo genere sull’esposizione dei brand.”

