NBA, Kyrie Irving: “Siamo senza Dinwiddie ma siamo più pericolosi”

Secondo Kyrie Irving, i Brooklyn Nets sono ancora una contender da non sottovalutare nonostante la perdita, importante, di Spencer Dinwiddie a causa della rottura parziale del crociato anteriore. I newyorchesi dovranno gestire l’assenza del giocatore il quale dovrà rimanere ai box per tutta la stagione. Brooklyn perde di diritto la possibilità di lottare per l’anello? Come detto, Irving crede che la sua squadra si sia immediatamente “riorganizzata” in maniera abbastanza profonda per poter dire la sua lungo tutto l’arco stagionale. Queste le parole del play rilasciate al New York Post:

“Siamo pericolosi… siamo davvero pericolosi ora che possiamo contare su diverse altre soluzioni. Ovviamente, perdere Spence è stato un duro colpo per noi… un colpo enorme, enorme davvero. Dopo la partita, ho capito che ho perso la possibilità di delegare alcuni compiti a lui, come la gestione della palla quando per sgravarmi dal pressing avversario. Non lo avremo per diverso tempo, ma non dobbiamo scomporci. Ora dobbiamo trovare la nuova giusta sinergia con tutti gli altri ragazzi in roster per poter andare avanti ed essere ancora pericolosi. Non vedo l’ora di testare questa crescita di squadra.”

Il peso offensivo sarà quindi – e ancor di più – sulle spalle della coppia Irving-Durant.

Leggi Anche

NBA, Siakam escluso dalla partita contro i Knicks per motivi disciplinari

Risultati NBA, Wall e Harden si abbattono sui Kings, vittorie facili per Sixers e Pelicans

NBA, John Wall e Cousins commentano la quarantena obbligatoria