Continua la lotta della NBA al coronavirus: per tenere evitare nuovi contagi, dal 7 gennaio sia i giocatori che lo staff dovranno indossare un dispositivo che, tramite sensori, aiuterà la lega a tracciare i contatti in caso di positività al COVID-19.

NEWS: In the coming days, an ambitious new part of the NBA’s contact tracing program will go live, ESPN has learned, and it will require players and many team staffers to wear sensor devices during all team-organized activities outside of games. Details:https://t.co/nDabJdxRTg

