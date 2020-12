NBA, Kevin Love aggrava il suo infortunio: out 1 mese

Dopo un inizio di stagione pressoché perfetto per i Cleveland Cavaliers (attualmente il record dice 3-0, ndr), la franchigia dell’Ohio ha dovuto incassare l’infortunio di Kevin Love. L’ala grande, infatti, ha riportato un infortunio al polpaccio, evidenziato dagli esami strumentali effettuati nelle scorse ore. Love, il quale si era già fatto male allo stesso punto durante la scorsa preseason, ha aggravato il problema fisico nella partita vinta domenica scorsa contro Philadelphia.

Cavaliers forward Kevin Love will be re-evaluated in 3-to-4 weeks with a right calf strain.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2020