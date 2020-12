Questa notte per Steve Nash e i suoi Brooklyn Nets è arrivata la seconda sconfitta stagionale: non hanno giocato Irving, Durant e soprattutto di Spencer Dinwiddie, vittima di un brutto infortunio che lo terrà fuori tutta la stagione.

Poco prima dell’inizio della partita contro i Grizzlies, Nash ha parlato di Dinwiddie che, nei prossimi giorni, si sottoporrà a un intervento chirurgico per ricostruire il crociato anteriore del ginocchio destro. Queste le sue parole a SNYTv:

“Sono solo profondamente addolorato per Spencer: è un momento difficile, ovviamente, per lui e per noi. È un giocatore eccezionale, capace di ricoprire più ruoli: la sua assenza in campo si sentirà molto. Ci mancherà ma, cosa più importante, siamo tutti vicino a Spence”

Steve Nash gets emotional talking about the ACL injury to Spencer Dinwiddie "Deeply saddened… we all feel for Spence" pic.twitter.com/PCXxUa6LOG — SNY (@SNYtv) December 28, 2020

Steve Nash è visibilmente emozionato quando parla di Dinwiddie, giocatore che ha dato tanto per i Nets nella scorsa stagione, dove ha contribuito nel record di vittorie dei Nets, prima di non giocare nella ‘bolla’ a Orlando per problemi di salute.

In queste prime tre partite, Dinwiddie ha registrato una media di 6.7 punti, 4.3 rimbalzi e 3 assist. Secondo Steve Nash doveva essere lui il terzo tenore dei Nets, ma l’infortunio cambia i piani dell’allenatore: dovrà essere Caris LeVert a fare il lavoro di Dinwiddie.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Brooklyn Nets se la vedranno con gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, reduci da tre vittorie consecutive. Nash dovrebbe far partire dall’inizio sia Irving che Durant, tenuti a riposo nell’ultima partita.

Nei prossimi giorni, invece, Dinwiddie verrà sottoposto a intervento chirurgico e poi iniziare la riabilitazione, con la speranza di tornare pronto per la prossima stagione.

Leggi anche:

NBA, infortunio Ja Morant: oggi la risonanza magnetica

Nella notte NBA fuori sia Durant che Irving in casa Nets

NBA, Antetokounmpo commenta il brutto inizio di stagione di Milwaukee