Daryl Morey, presidente delle basketball operations dei Philadelphia 76ers, dovrà pagare una multa di 50 mila dollari per aver violato le regole tampering rules NBA. Il motivo? Un tweet su James Harden, in uscita da Houston e oggetto di desiderio di molte squadre, tra cui ‘Philly’.

The NBA announced that 76ers president of basketball operations Daryl Morey was fined $50,000 for a deleted tweet about James Harden that violated the league's anti-tampering policy.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 28, 2020