NBA, Damian Lillard dopo la vittoria contro Houston: “Abbiamo qualcosa dentro”

A seguito dell’incredibile vittoria di questa notte sugli Houston Rockets di un redivivo James Harden, Damian Lillard commenta con orgoglio la prestazione dei suoi Blazers ai reporter americani:

“Dopo il primo tempo dovevamo reagire e fare qualcosa, nel tunnel ci siamo detti che avremmo alzato l’intensità in difesa per metterli in difficoltà. Non poteva essere così facile per loro, insieme abbiamo cambiato la partita. Questa squadra ha qualcosa di grande dentro, l’abbiamo dimostrato.”

In effetti, la partita non si era messa sui binari giusti per Damian Lillard e compagni e alla boa del primo tempo erano 68 i punti concessi alla franchigia texana, prima della svolta all’intervallo. Il cambio di approccio difensivo e le grandi giocate di CJ McCollum hanno riportato Portland ad un solo punto di distacco a metà del terzo periodo, per un finale di gara che non ha chiarito chi l’avrebbe spuntata se non prima dell’overtime. A deciderla proprio CJ McCollum, che con la sua nona tripla personale fissa il punteggio sul 126-128.

“Quando vedi un compagno come CJ non sbagliarne una, tutto quello che devi fare come point guard è assicurarti che il pallone finisca nella sue mani. La giocata decisiva? Ho provato ad essere aggressivo, ma quando ho visto l’aiuto arrivare sapevo già che passargli la palla sarebbe stata la giocata giusta.”

