NBA, Trae Young e Allen litigano sui social: “Non parlo con gli idioti”

Nella nottata di sabato, gli Atlanta Hawks hanno vinto senza troppi problemi contro Memphis, per un inizio di regular season, per ora, perfetto con 2 vittorie e zero sconfitte. Trae Young, però, sembra non aver preso bene la sfida con Grayson Allen. Il playmaker di Atlanta ha infatti accusato l’avversario di aver provato a sgambettarlo pericolosamente durante il match di sabato sera. Queste le parole di Young, il quale ha pubblicato un tweet in cui viene ripresa l’azione di gioco:

“Dannazione, ditemi voi cosa vedete qui. Tutto questo deve finire”

Allen, il quale già ai tempi della NCAA è stato più volte accusato di aver tentato di sgambettare gli avversari in maniera volontaria, ha risposto in maniera ironica:

“Dannazione, devo proprio averti fatto male. Mi spiace. Spero tanto tu stia bene.”

Damn that must’ve really really hurt. I’m sorry. I hope you’re okay https://t.co/Uwyl7s2Q2v — Grayson Allen (@GraysonJAllen) December 27, 2020

La contro risposta di Young è arrivata in maniera diretta, con il play di Atlanta che ha chiosato la questione con un tweet in cui appare la seguente citazione:

“Un uomo saggio un giorno mi ha detto di non discutere con gli stupidi”.

Non resta che attendere la prossima sfida tra i due per un nuovo capitolo della saga.

Leggi Anche

NBA, LeBron James felice dei miglioramenti di Kyle Kuzma

NBA, Tegola Brooklyn Nets: stagione finita per Dinwiddie

NBA: il polso di Towns verrà rivalutato tra una settimana