Nick Young trova finalmente una squadra: finisce in Cina

Incapace di trovare un contratto NBA nelle ultime due stagioni, Nick Young ha deciso come molti di andare in “esilio” in Cina. La guardia, infatti, nelle prossime ore firmerà un contratto con i Zhejiang Lions. Sarà la sua prima esperienza in Cina. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

12-year NBA veteran Nick Young is signing a contract in the Chinese Basketball Association with the Zhejiang Lions, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2020

L’obiettivo di Young, ovviamente, è quello di dimostrare di poter essere ancora utile per qualche franchigia NBA visto che il campionato cinese finirà molto prima della regular season. A 35 anni, l’ex Lakers accoglierebbe con favore l’opportunità di tornare nella lega come ha fatto Carmelo Anthony grazie ai Portland Trail Blazers.

Dal titolo conquistato con gli Warriors nel 2017-18, Nick ha giocato solamente altre 4 partite in NBA, ossia con la canotta dei Denver Nuggets, i quali decisero di tagliarlo ad inizio stagione 2018-2019 dopo averlo impiegato per qualche minuto sul parquet.

