I New York Knicks danno i numeri: pasticcio con le nuove maglie NBA City Edition

I New York Knicks trovano sempre il modo di far parlare di sé. Ricorderete forse l’errato spelling sul retro della maglia di un allora rookie NBA come Frank Ntilikina. Ebbene, nella notte i bluarancio hanno fatto se possibile ancora meglio. Al debutto casalingo contro i Philadelphia 76ers, Mitchell Robinson e Reggie Bullock sono scesi in campo con lo stesso numero, il 23, sulla schiena. La canotta di Bullock, peraltro, riportava correttamente il #25 sul davanti.

Due numeri, uguali e diversi, che hanno dato origine a un divertente siparietto. La terna arbitrale, scoperto l’equivoco, ha fatto uscire dal campo Bullock per consentirgli di provvedere al cambio di casacca. Solo i Knicks.

The Knicks’ Reggie Bullock had No. 25 on the front of his jersey but No. 23 on the back.

Both he and the ref had to laugh 😅 pic.twitter.com/RABuhsv9TX

— ESPN (@espn) December 27, 2020