NBA, LeBron James è l’Atleta dell’Anno per AP

Per la quarta volta nella sua carriera, LeBron James è stato votato “Atleta dell’Anno” da Associated Press. Con questo nuovo riconoscimento, il giocatore dei Lakers eguaglia il record di Lance Armstrong e Tiger Woods. Il nativo di Akron è riuscito a conquistare il premio dopo aver vinto il suo 4° titolo NBA, sfoderando prestazioni al di fuori del normale. Inoltre, non è passato inosservato il suo impegno al di fuori del parquet, esponendosi in prima persona sulle principali tematiche sociali che hanno fatto discutere il paese.

È noto, ad esempio, il suo coinvolgimento all’interno del movimento Black Lives Matter a seguito della morte di George Floyd. LeBron, poi, ha fondato “More Than A Vote”, associazione che ha mirato ad incoraggiare la comunità afroamericana a votare nei seggi elettorali durante le ultime elezioni presidenziali. Queste le sue parole rilasciate ad AP:

“So sempre di cosa sono capace in campo e ovviamente do tutto quello che ho per il basket. Ma in questo momento posso avere un impatto maggiore fuori dal campo, più di quanto posso in campo. E voglio continuare a ispirare le persone con il modo in cui gioco a basket. In ogni caso voglio continuare ad ispirare le persone e dar loro potere.”

Il Re ha chiuso con 78 punti in questa votazione, davanti a Patrick Mahomes e Lewis Hamilton.

Tra le sue azioni sociali più belle c’è anche l’apertura della sua scuola I PROMISE avvenuta nel 2018 ad Akron. La struttura conta ora 450 studenti. La scuola ha dovuto chiudere temporaneamente durante la pandemia, ma LeBron si è comunque assicurato di distribuire i pasti ai bambini anche mentre erano a casa. Per ultimo, James ha dato vita ad un nuovo progetto, cercando di costruire case a prezzi accessibili per 50 persone:

“La pandemia è stata dura per tutti. Non importa chi sei, è stata dura. E la prima cosa a cui ho pensato, oltre alla fine della stagione NBA, è stata: “Cosa farò per i ragazzi della mia scuola?”

“Questo premio è un tributo speciale alle persone con cui lavoro, alle persone della mia fondazione, agli sponsor che continuano a sostenerci, a ciò che facciamo e ciò a cui aspiriamo. È tutto incredibile.”

