NBA, nuovo record per Duncan Robinson

Il giorno di Natale è sempre un giorno speciale per la NBA. La tradizione del Christmas Day è di lunghissima data, e la prima partita natalizia risale al 1947. Da quell’anno la tradizione è rimasta sempre fortissima, e interessanti sono anche i vari record del Christmas Day. E nella prima partita natalizia di quest’anno Duncan Robinson ne ha pareggiato uno.

La guardia dei Miami Heat, impegnata alle 6 italiane contro i Pelicans, ha infatti pareggiato il record di triple segnate in una partita natalizia. Il record, che era di sette triple segnate, apparteneva proprio all’avversario di serata Brandon Ingram, che lo aveva fatto stabilire l’anno scorso contro Denver.

Just your average afternoon for @D_Bo20 23 Pts / 7 👌's / 5 Rebs pic.twitter.com/6IHTJd1xSJ — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 25, 2020

L’apporto offensivo di Duncan Robinson è stato fondamentale per portare Miami alla prima vittoria stagionale in un momento di difficoltà per le stelle della squadra anche a causa dell’infortunio di Jimmy Butler. L’esterno di Miami ha infatti messo a referto 23 punti e 5 rimbalzi in 32 minuti, tirando 7/13 da tre punti e 8/14 dal campo.

Questo record pareggiato da Robinson non è però un fulmine a ciel sereno. Duncan è uno dei migliori tiratori dall’arco dell’intera NBA, forse addirittura il migliore in situazioni di catch & shoot, e lo scorso anno ha concluso la stagione con il 44,6% da tre punti, viaggiando a 13.5 punti di media a partita. In questo inizio di stagione è sembrato ancora migliore da fuori, e nonostante non sia proprio giovanissimo (compirà 27 anni il prossimo 22 aprile) può ancora migliorare e dare un apporto sempre maggiore alla propria squadra.

Prima della fine dell’anno gli Heat saranno impegnati in una doppia sfida con i Milwaukee Bucks, che sarà un primo banco di prova tra due delle favorite per la vittoria della Eastern Conference.

