NBA, Kyrie Irving e il ritorno al TD Garden

Per Kyrie Irving il primo Christmas Day in maglia Brooklyn Nets è stato molto particolare poiché era anche la prima partita da avversario al TD Garden dopo la breve parentesi con i Celtics. Parentesi che non si era certa conclusa nel migliore dei modi, tanto che i tifosi Boston non hanno ancora perdonato Kyrie.

Ma Kyrie è di certo andato avanti, e ieri ha segnato 37 punti, record per un giocatore dei Nets a Natale, a cui vanno aggiunti i 29 di Kevin Durant. Punti che hanno permesso a Brooklyn di recuperare la partita nel terzo quarto e portarsi a casa la vittoria per 123 a 95. A fine partita Kyrie ha detto:

“Non abbiamo dovuto cambiare nulla tatticamente tra il primo e il secondo tempo. Dovevamo solo riuscire a fare delle giocate da alto livello di QI cestistico e poi riuscire a fermarli nella metà campo difensiva”

I Nets hanno moltissime armi ma la scelta nel secondo tempo è stata quella di lasciare maggiormente la palla a Kyrie e KD. Una mossa certamente produttiva quando puoi contare su due dei migliori giocatori della lega in isolamento. I due hanno una storia recente di infortuni abbastanza grave, soprattutto Durant, ma le recenti prestazioni sono state davvero positive. Dall’altra parte i Celtics non sono semplicemente riusciti a fermare gli avversari, troppo forti anche per un’ottima difesa come la loro.

Per i Nets sono arrivate due vittorie nelle prime due partite di stagione, ma Kyrie non si è detto soddisfatto:

“Di cosa devo essere contento? Sono solo due partite. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita contro Charlotte. Continuiamo così, e divertiamoci. Ovviamente dobbiamo essere molto pazienti, non dobbiamo avere fretta e rovinare tutto. So cosa vuol dire entrare nella storia di questo gioco, e non voglio prendere nessun giorno per scontato. Sono davvero grato di poter condividere questo viaggio con questi compagni di squadra”

