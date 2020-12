Nel primo match di questo Natale NBA 2020 troviamo sul parquet Miami Heat e New Orleans Pelicans. Nel primo quarto NOLA parte in maniera positiva con un Brandon Ingram subito sugli scudi. La forza di Adams e Zion, poi, in mezzo all’area si nota. Gli Heat, però, trovano in Duncan Robinson un bell’asso da giocare nell’immediato: 12 punti per lui nei primi 12 minuti. Butler, invece, si fa notare più per le sue assistenze e la lotta sotto i tabelloni (2 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 9 minuti). Il primo quarto termina sul 39-36 a favore della compagine di Spoelstra.

Il secondo parziale vede i Pelicans andare totalmente in bambola. Miami ne approfitta immediatamente alzando il livello di gioco corale. Entra in partita anche Goran Dragic: 8 punti e 6 assist dalla panchina nel solo primo tempo. Gli Heat arrivano anche a +23, prima della reazione di NOLA che si affida a Zion Williamson. L’ex scelta numero 1, realizza altri 12 punti (dei suoi 16 nel primo tempo) che riportano in contatto i Pelicans, con l’aiuto del solito Ingram. Dopo 24 minuti il risultato si fissa sul 66-53 a favore di Miami.

Si rientra dall’intervallo lungo con Miami che deve fare a meno di Jimmy Butler per problemi fisici (il solito fastidio alla caviglia destra, ndr) ma gli Heat rimangono comunque squadra e tentano sin da subito di allontanare gli avversari. La tripla di Herro con 10 minuti sul cronometro vale il +19, ma la squadra di Van Gundy sembra fatta di un materiale speciale, ovviamente ancora grazie alla coppia Williamson-Ingram. Da sottolineare la tripla di chiusura del quarto da parte dell’ultimo Sesto Uomo dell’anno il quale ha chiuso il parziale toccando i 28 punti a referto. Miami avanti 88-79 dopo 36 minuti.

Nell’ultimo parziale finisce la magia per NOLA che perde il contributo offensivo di Zion e Brandon (0 punti e 0/6 dal campo nei primi 6 minuti). Miami ne approfitta ancora una volta dando vita all’allungo decisivo per merito di Bradley, Dragic e ad un positivissimo Precious Achiuwa. I Pelicans sembrano non avere altre alternative e perdono definitivamente il treno per rientrare nel match. Il resto è solo attesa dell’ultima sirena. Il risultato finale si fissa quindi sul 111-98.

Per Miami bene Duncan Robinson (23 punti), Goran Dragic (18 punti) e Bam Adebayo (17 punti). Dall’altra parte non sono bastati i 32 di Zion Williamson (conditi da 14 rimbalzi) e Brandon Ingram (28 punti).

