LeBron James è sempre a caccia di nuovi record e di classifiche da scalare: l’ultima è quella dei migliori realizzatori del Christmas Day, dove James questa notte è salito al secondo posto, superando Oscar Robertson.

Nella vittoria dei suoi Lakers sui Dallas Mavericks per 138-115, ‘King James’ ha messo a referto 22 punti, 7 rimbalzi e 10 assist: in 15 partite giocate il giorno di Natale, il numero 23 giallo-viola ha segnato 383. Per la prossima stagione, l’obiettivo è conquistare il primo posto occupato da Kobe Bryant, autore di 395 punti in 16 partite del Christmas Day.

Un altro traguardo raggiunto per LeBron James, 4 volte campione NBA e pronto a spegnere 36 candeline la prossima settimana. Nonostante l’ennesimo record, per James l’importante era trovare la prima vittoria stagionale con i Lakers.

Una vittoria arrivata grazie all’ottimo lavoro di squadra, dove spiccano le prestazioni di Anthony Davis, autore di 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, e di Montrezl Harrell, 22 punti e 7 rimbalzi per lui.

Su Montrezl Harrell e su Dennis Schröder si è soffermato nel dopo partita LeBron, parlando del loro impatto:

“Montrezl e Dennis [Schröder ndr] hanno avuto un grande impatto su di noi, semplicemente aggiungendo il loro spirito competitivo. Con loro, e con i nuovi arrivi, abbiamo aggiunto nuova linfa alla squadra che, già dallo scorso anno, aveva trovato un’identità ben precisa: questo ci sarà di grande aiuto”

Dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro i Clippers, i Los Angeles Lakers trovano la prima vittoria: nella notte tra domenica e lunedì, LeBron James & Co. se la vedranno contro i Minnesota Timberwolves.

