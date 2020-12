Partite NBA Oggi: i 10 match in programma

Nella notte andranno in scena ben 10 partite NBA. La serata comincia già in orario europeo: alle 23 di oggi, infatti, i Memphis Grizzlies affronteranno gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari. Da segnalare altri match-up interessanti come, Spurs-Raptors, Jazz-Wolves o Kings-Suns. Blazers – Rockets sarà segnata dai tanti assenti da parte di Houston, tranne James Harden che sarà della partita.

Partite NBA oggi: calendario 26 dicembre

11:00 Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks

01:00: Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder

01:00: Washington Wizards – Orlando Magic

01:00: Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers

01:30: New York Knicks – Philadelphia 76ers

02:00: Chicago Bulls – Indiana Pacers

02:30: San Antonio Spurs – Toronto Raptors

03:00: Utah Jazz – Minnesota Timberwolves

04:00: Sacramento Kings – Phoenix Suns

04:00: Portland Trail Blazers – Houston Rockets

