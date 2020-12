Dopo la bella vittoria dei Miami Heat contro i New Orleans Pelicans, il secondo appuntamento del Natale NBA 2020, la sfida propone i Milwaukee Bucks di fronte ai Golden State Warriors.

Golden State comincia ancora una volta con James Wiseman come lungo di riferimento, mentre dall’altra parte Antetokounmpo è in cerca di riscatto dopo la sconfitta bruciante al TD Garden contro Boston. Entrambe le compagini partono subito forte, con il lungo degli Warriors che segna 7 punti in 4 minuti mostrando una certa versatilità sul parquet. Milwaukee, invece, risponde senza particolari problemi. In questi primi 12 minuti Middleton va a segno che è un piacere (10 punti per lui), seguito da Antetokounmpo (6 punti e 4 rimbalzi), Jrue Holiday e DiVincenzo. Le fila si serrano in casa Milwaukee e Golden State comincia a faticare in zona offensiva. Tranne Stephen Curry – 7 punti per lui – i californiani non riescono a trovare soluzioni alternative. Il primo quarto termina così con Milwaukee a +8 col punteggio di 33-25.

Nel secondo parziale la musica non cambia, con gli Warriors che cercano di rimanere a contatto realizzando un paio di bombe e mettendo in evidenza un buon Andrew Wiggins (nel complesso, però, una brutta partita). La verità, in ogni caso, è che la compagine del Wisconsin non molla nessun colpo e, ancora una volta, trovano in Khris Middleton il trascinatore della squadra (21 punti in due quarti per lui e 7/11 dal campo), mentre Giannis litiga con il canestro (6 punti e 8 rimbalzi con 1/6 al tiro). Anche Golden State, in realtà, non fa meglio del greco, e pagano il 34.6% al tiro chiudendo il quarto sotto di dieci punti, sul 56-66. Da segnalare, per la squadra di Steve Kerr, le prove di Curry – 15 punti e 4 assist – e James Wiseman – 14 punti, 4 rimbalzi e 2 stoppate.

SECONDO TEMPO

Lo strappo vero e proprio, però, arriva nel terzo parziale. Milwaukee continua con il lavoro di produzione offensiva, ovviamente ancora con Middleton a guidare la truppa del Wisconsin. L’ala mette a referto altri 10 punti che permettono la fuga dei Bucks, con gli Warriors che spariscono dal match e non trovano più con continuità la via del canestro. Nel contempo si iscrive alla partita anche DJ Augustin, mentre Antetokounmpo comincia a trovare confidenza con il canestro. Il quarto si chiude con il risultato di 100-76.

Gli ultimi 12 minuti sono di sostanziale controllo per la squadra di Budenholzer la quale arriva a toccare anche 40 punti di vantaggio. Con la partita in ghiaccio è ‘garbage time’: si vede, tra gli altri, Thanasis Antetokounmpo sul parquet. I Bucks chiudono così la contesa con il risultato finale di 138-99.

Per Milwaukee, come detto, bene Khris Middleton (31 punti, 5 assist e 4 rimbalzo), Giannis Antetokounmpo in doppia-doppia (15 punti + 13 rimbalzi) e Donte DiVincenzo da 13 punti. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 19 di Stephen Curry, seguiti dai 18 di James Wiseman e 12 di Andrew Wiggins. Per Golden State si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo il brutto esordio contro i Brooklyn Nets di mercoledì scorso. Milwaukee, invece, trova la prima vittoria stagionale.

