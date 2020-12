NBA, Doc Rivers: “I Lakers non avrebbero vinto il titolo senza Howard”

Il nuovo centro dei Philadelphia 76ers Dwight Howard è stato sicuramente una pedina fondamentale per la conquista del titolo NBA da parte dei Lakers nella scorsa stagione. Il nuovo allenatore dei Sixers Doc Rivers ritiene che il ruolo di Howard non fosse solamente quello di semplice comparsa. Infatti secondo l’ex coach dei Clippers, senza il prezioso contributo del lungo, i Lakers non avrebbero conquistato il loro diciassettesimo titolo.

Ecco quanto riferito da Rivers a Keith Pompey del The Philadelphia Inquirer:

“Lo scorso anno è stato quello della risurrezione per Dwight Howard. Ha disputato una fantastica stagione con i Lakers, vincendo l’anello. Senza di lui, nella serie contro i Denver Nuggets, i Lakers non avrebbero mai raggiunto le Finals.”

Il centro ha mantenuto medie di 7.5 punti e 7.3 rimbalzi in 18.9 minuti di permanenza sul campo. In particolar modo ha dato il meglio di sé nelle Western Conference Finals contro i Denver Nuggets.

Nell’ultima offseason l’ex Houston ha firmato un contratto da 2.6 milioni di dollari con i Sixers. Durante la prima gara stagionale contro gli Washington Wizards, il centro ha realizzato quattro punti e catturato dieci rimbalzi in 13 minuti di gioco in uscita dalla panchina.

