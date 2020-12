NBA, l’anello dei Lakers da 16 carati in tributo a Kobe Bryant

La scorsa serata, i Los Angeles Lakers hanno ricevuto l’anello per le Finals 2020 vinte contro i Miami Heat. A disegnare questo gioiello da 16 carati è stato Jason di Beverly Hills, Jason Arasheben all’anagrafe, molto conosciuto nell’ambiente NBA per aver disegnato ben cinque anelli. Tra questi, due di Kobe e i tre anelli dei Golden State Warriors.

L’artista ha spiegato a ESPN cosa significasse per lui poter disegnare quest’anello, sottolineando quanto poco tempo abbia avuto per studiare il disegno in questione, a causa dei tempi ristretti di quest’anno.

“Credevo di avere fino alla prima settimana di gennaio, ma in realtà ho avuto a disposizione essenzialmente quattro settimane dal momento in cui abbiamo scelto il design, fino al momento dell’effettiva realizzazione. È stato molto difficile, ma fortunatamente, siamo stati capaci di finire in tempo.”

Poi riguardo l’anello, Jason ha spiegato di quanto la storia sia stata importante per realizzarlo, e quanti dettagli abbia voluto inserire all’interno dell’oggetto più caratteristico per i campioni NBA.

“La cosa più divertente riguardo quest’anello, è quanta storia può raccontare. Questa stagione è stata diversa da tutte le altre.”

Sono molti i dettagli presenti all’interno di questo anello. Innanzitutto, per ricordare i 95 giorni passati nella bolla, le 17 ametiste che formano la “L” pesano esattamente 0.95 carati, e ovviamente il numero delle ametiste rimanda ai titoli dei Lakers.

I diamanti gialli sono invece a 0.52 carati, come le vittorie ottenute dai gialloviola in Regular Season. La parola “Unity” è su ogni anello, a ricordare la lotta contro il razzismo portata avanti da James e compagni. La frase “Leave a Legacy” è invece scolpita in oro, nel corsivo di LeBron.

Per ricordare Kobe Bryant, è stato aggiunto un serpente Black Mamba intorno al numero del giocatore a cui è destinato l’anello, e il particolare più affascinante, è che la parte superiore dell’anello è rimovibile. Togliendo la parte superiore, si possono vedere i numeri di maglia dei giocatori Lakers ritirati, con particolare enfasi sul numero 8 e 24, appartenenti a Bryant.

In totale, l’anello dei Lakers pesa 16.45 ed è formato da un totale di 804 pietre, per l’anello divenuto il più costoso di sempre, nella storia della lega NBA.

