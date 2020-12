NBA, Irving regala la palla a Nash dopo la prima vittoria Nets

I Brooklyn Nets hanno sicuramente tanti motivi per essere ottimisti dopo la vittoria di ieri. Oltre al ritorno di Kevin Durant sul parquet ed un’ottima prestazione di Kyrie Irving, il nuovo head coach Steve Nash ha ottenuto la sua prima vittoria in regular season.

Il successo, arrivato in grande stile grazie ad un punteggio di 125-99, ha mostrato da subito le potenzialità dei Nets, apparsi in totale controllo della partita. Sebbene le forze in campo fossero chiaramente sbilanciate verso Brooklyn (soprattutto considerando l’assenza di Klay Thompson), gli stessi giocatori hanno voluto riconoscere dei meriti all’allenatore nel postpartita.

Kyrie Irving, star della squadra, ha voluto incaricarsi personalmente del compito. Il playmaker ha riservato parole di grande stima per il suo nuovo coach, regalandogli anche la palla usata durante la partita come ricordo della prima vittoria su una panchina NBA.

Queste le parole del numero 11 della squadra, riprese anche da Bleacher Report:

“Questo è l’inizio di qualcosa di nuovo. Sono grato di averti come coach. Andrei in guerra con te ogni giorno, Steve.”

Dopo una carriera da Hall of Fame come giocatore, Steve Nash dovrà fronteggiare molte aspettative da head coach; da contender, Brooklyn non può che aspettarsi un miglioramento rispetto alla mediocre stagione precedente, soprattutto dopo il ritorno di KD.

È il caso di dire “buona la prima” per questi Nets, apparsi decisamente pronti a confrontarsi con le migliori squadre della lega. La stagione è ancora molto lunga, ma i tifosi a New York hanno dei buoni motivi per puntare in alto.

Leggi Anche

NBA, Curry commenta il debutto di Wiseman

NBA, LeBron James commenta la sconfitta dei Lakers nel Derby

Risultati NBA: i Nets ci sono, battuta Golden State! Il primo derby è dei Clippers