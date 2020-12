NBA, Klay Thompson incoraggia i compagni con un lungo messaggio

L’esordio dei Golden State Warriors è stato amaro, vista la sconfitta subita per mano dei Brooklyn Nets. E l’amaro aumenta sapendo che, se non ci fosse stata la sfortuna, Curry avrebbe potuto contare sull’altro dei Splash Bros, Klay Thompson.

Purtroppo il destino ha voluto altro e, dopo il grave infortunio al ginocchio, Thompson dovrà ora recuperare da quello al tendine d’Achille. Una situazione difficilissima anche dal punto di vista psicologico.

Il diretto interessato non si è però voluto buttare giù. Con un lungo messaggio su Instagram, Thompson ha voluto augurare buona fortuna ai suoi compagni di squadra per la nuova stagione:

“Vorrei non dover scrivere questo messaggio. La mia anima è a Brooklyn a riposarsi prima della partita. Sfortunatamente, la realtà è diversa. Dal 13 giugno 2019 ho speso un’infinità di ore per cercare di recuperare la forma che ho nella foto qui sopra, con tanta sofferenza.

Mi addolora ogni giorno sapere che non potrò inseguire il titolo quest’anno, insieme ai miei compagni. Non c’è niente che mi piaccia di più che un’intera stagione NBA culminante col titolo.

Voglio che la DubNation sappia che sto facendo tutto ciò che è in mio potere per tornare quello che ero! Odio saltare le partite, per me è motivo d’orgoglio essere in campo ogni sera per i miei tifosi e i miei compagni. Non importa se sia regular season o postseason. Ho un grosso vuoto nell’animo quando non posso fare quello che amo e competere contro i migliori giocatori al mondo. Ma ho intenzione di giocare ancora a lungo e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare in campo e aiutare i miei compagni a portare altri titoli nella Baia.

Nel frattempo, sarò sempre presente per gli Warriors perché l’obiettivo rimane lo stesso! E inizia stasera, andiamo DubNation!”