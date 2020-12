NBA, LeBron James: “Doncic? Sembra un giocatore navigato”

Il programma del Natale NBA 2020 mette di fronte Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, ossia LeBron James vs Luka Doncic. Una sfida di alto livello, tra due giocatori che hanno rappresentato il volto della lega, per diversi motivi, nella scorsa stagione. Alla vigilia della partita contro Dallas, LeBron ha parlato con i giornalisti evidenziando quello che sembra essere un talento già ‘navigato’ da parte dello sloveno:

“Lo sapete, ho sempre avuto le porte aperte per i giovani giocatori di talento in questa lega. Ovviamente non voglio forzare nessuno ad aprirsi con me, non voglio forzare una relazione con qualcuno. Con tutto quello che sta facendo Luka in questo momento, sembra che non abbia bisogno di consigli o di aiuto. Gestisce molto bene l’essere un professionista d’alto livello in questa lega.”

Per ora, le statistiche danno LeBron James vincente per 5-1 e stasera il bilancio potrebbe essere più pesante per Doncic poiché i Mavericks dovranno per forza rinunciare a Kristapas Porzingis. In ogni caso Frank Vogel, coach dei gialloviola, ha chiesto attenzione ai suoi:

“Senza entrare nei dettagli di ciò che proveremo a fare per fermare Luka, vi dico solo che cercheremo di aiutarci l’un l’altro, ma senza esagerare. Se aiuti troppo spesso succede che finisci nei guai. Se lo lasciamo giocare troppo in isolamento, Luka potrebbe essere in grado di segnare 40 punti facili. Dobbiamo assicurarci di trovare il giusto equilibrio tra il rallentarlo, ma anche coprire con efficacia sugli altri. L’anno scorso abbiamo visto che quando diamo troppa attenzione a Luka, poi i tiratori di Dallas entrano in scena. Non voglio parlarvi troppo del nostro piano di gioco contro Dallas, ma cercheremo di limitarlo. Non dirò altro.”

