NBA, Westbrook commenta l’esordio con gli Wizards

Tra le tante novità di questa stagione una delle più interessanti sarà sicuramente vedere Russell Westbrook in maglia Washington Wizards. Il playmaker, arrivato nello scambio che ha portato Wall a Houston, ha subito brillato nell’esordio stagionale contro i 76ers, mettendo a referto una tripla doppia da 21 punti, 15 assist e 11 rimbalzi. La partita si è poi conclusa con una sconfitta ma non sono mancati i segnali positivi. Nell’intervista post-partita Westbrook ha subito parlato del suo esordio con la nuova squadra e della sua tripla doppia:

“Non ho giocato abbastanza bene. Onestamente sono un po’ deluso da come è andata e dalla mia prestazione in particolare. Ho sbagliato diverse giocate, e avrei sicuramente potuto prendere delle decisioni migliori. Io amo vincere. A questo punto della mia carriera amo andare là fuori e vincere, e per questo giocherò in modo migliore già dalle prossime partite. Il mio problema più grande è stato proprio quello di fare sempre la cosa giusta e di mettermi in posizione di non poter sbagliare. Ma stiamo ancora legando come compagni di squadra, questo era il nostro esordio e abbiamo ancora per tempo per conoscerci meglio”