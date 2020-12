NBA, Anthony Edwards debutta: “Non è stato così complicato”

Buona la prima per Anthony Edwards con la nuova canotta dei Minnesota Timberwolves. La scelta numero 1 dello scorso Draft ha infatti chiuso la partita d’esordio vinta contro i Detroit Pistons con 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 25 minuti, tirando con il 41.7% dal campo. Al termine del match, il giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di The Athletic:

“Non è stato così difficile in realtà. Arrivavo dal college dove si continuavano a fare raddoppi… anche se qui c’è ancor più attenzione difensiva, mi rimane comunque facile uscire da queste situazioni. Gli avversari non possono raddoppiarci per tutta la partita. Abbiamo troppi tiratori di livello.”

Edwards, ad onor del vero, ha viaggiato con 19.1 punti di media su quasi 16 tentativi a partita nella sua unica stagione in NCAA in Georgia. Ci sono, ovviamente, margini di miglioramento per alzare l’efficacia del suo tiro, ma allo stesso tempo l’ala può sicuramente beneficiare della pericolosità offensiva dei suoi compagni di squadra i quali possono rappresentare una discreta minaccia, alleviando la pressione sulla matricola.

Dopo aver registrato 11.3 punti di media in preseason, per Edwards è arrivato il momento di cambiare passo. E la prima è andata in archivio in maniera più che discreta.

