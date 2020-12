NBA, positività in casa Houston Rockets: Wall e Cousins out con OKC

Questa notte gli Houston Rockets esordiranno nella stagione NBA 2020-2021 contro gli Oklahoma City Thunder. La compagine di coach Silas dovrà fare però a meno di John Wall e DeMarcus Cousins. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Atheltic, i due dovranno saltare l’incontro a causa dei controlli scattati all’interno della squadra dopo la rilevazione di un caso positivo al COVID-19. E’ probabile che, sempre per precauzione, altri giocatori non prendano parte alla sfida contro OKC.

Several Houston Rockets, including John Wall, DeMarcus Cousins and possibly more, are expected to miss tonight's season opener vs. OKC due to coronavirus contact tracing, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2020

John Wall e DeMarcus Cousins sono risultati entrambi negativi al test per il COVID-19, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Uun gruppo di giocatori è stato comunque mandato a casa dopo la notizia della positività di un componente del gruppo squadra.

Houston guard John Wall has tested negative for the coronavirus, but is among a group of Rockets sent home today because of a positive test of another teammate, sources tell ESPN. That other player is getting tested again to confirm he's contracted the coronavirus, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2020

Rockets C DeMarcus Cousins has tested negative for the coronavirus, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2020

Al momento, sempre secondo Wojnarowski, Ben McLemore è in autoisolamento e sarà probabilmente assente alla partita. Non sarebbe comunque lui il caso positivo. Secondo Tim MacMahon di ESPN, il rookie KJ Martin risulta fuori dai giochi. L’injury report degli Houston Rockets ha riportato la sua assenza. Come motivazione è stato inserito l’autoisolamento. Anche il rookie Jae’Sean Tate è stato mandato a casa, sempre nell’ambito dei controlli successivi alla positività di un giocatore.

As Rockets disclosed yesterday, Ben McLemore is in self-isolation and out for tonight's game vs. OKC. McLemore tested positive for the coronavirus days ago, sources said, and has been in isolation. He isn't the teammate whose positive test initiated contact tracing today on team. https://t.co/VCH4pAVm2e — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2020

There was a group of Houston players — including Martin, John Wall, DeMarcus Cousins — away from the facility at an apartment getting haircuts, sources said. That's led to the contact tracing on Wall and Cousins as team awaits more testing results on Martin, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2020

The Rockets contact tracing is connected to testing on rookie KJ Martin, sources tell ESPN. Martin is on team injury report now as "not with team, self isolating." https://t.co/nnOhyU8K2x — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2020

Questa notizia lascia gli Oklahoma City Thunder con il fiato sospeso. Tuttavia, la franchigia non ha ricevuto nessun comunicato dalla NBA in cui si accennasse a un rinvio della partita. Quindi, per il momento, gli Houston Rockets scenderanno regolarmente in campo con i giocatori non coinvolti dai controlli.

Anche James Harden è in dubbio per la partita di questa notte. La stella dei Rockets è sotto indagine da parte della lega, a causa dei comportamenti tenuti dal giocatore fuori dal campo. Harden avrebbe violato il protocollo di sicurezza. Alcuni video lo ritraggono in uno strip club senza mascherina, comportamento in contrasto con le direttive della NBA.

Il caso positivo emerso nelle ultime ore non ha comunque nulla a che vedere con il caso Harden. Per gli Houston Rockets si prospetta una partenza in salita. L’aria è già pesante nel Texas, e questo evento non aiuterà di certo ad alleggerirla.

Leggi anche:

NBA, Charles Barkley: “i Blazers vinceranno la Western Conference”

NBA, la lega indaga su James Harden e lui contrattacca

Programmazione NBA su Sky: le partite di Natale 2020