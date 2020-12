NBA, Curry commenta il debutto di Wiseman

I Golden State Warriors non hanno iniziato la propria stagione nel migliore dei modi. L’esordio sul campo dei Brooklyn Nets ha visto Curry e soci subire una pesante sconfitta per mano di Kevin Durant e Kyrie Irving.

Gli Warriors si sono dimostrati ancora poco squadra, con il solo Steph capace di impensierire seriamente la difesa avversaria, che si è potuta preoccupare solamente di lui. Una nota positiva è arrivata però da James Wiseman, il rookie appena scelto alla numero 2 da Golden State, che ha segnato 19 punti e raccolto 6 rimbalzi in 24 minuti d’impiego. Una buona prestazione da parte di Wiseman, che ha confermato le ottime impressioni già avute in allenamento dallo stesso Curry:

“Non mi ha stupito vederlo fare quelle cose. Lo ha già dimostrato in allenamento e nelle nostre partitelle. Ha molta fiducia in quello che fa. È bello vederlo iniziare a prenderci la mano, farsi un nome”

Nel quarto quarto, quando Golden State aveva ormai poco da chiedere alla partita, visto il divario nel punteggio, Wiseman ha potuto mettere in mostra tutto il suo bagaglio di capacità e talento, come notato da Curry:

“Nel quarto quarto ha mostrato parte del suo skillset, cosa è capace di fare in area e fuori. 24 minuti per iniziare la sua carriera sono un gran bel passo”

Golden State tornerà in campo il 25, nel consueto Christmas Day, contro un altro avversario proibitivo: i Milwaukee Bucks. Un battesimo di fuoco per Wiseman, che nelle due prime partire in carriera affronterà due delle squadre più forti di tutta la lega. Per migliorare i risultati pessimi della scorsa stagione, Stephen Curry ha bisogno della crescita di tutti i compagni di squadra.

Leggi anche:

Simmons non pensa ad Harden: “Concentrato solo su Phila”

Risultati NBA: i Nets ci sono, battuta Golden State! Il primo derby è dei Clippers

Ecco l’anello dei Lakers da 16 carati in tributo a Kobe Bryant