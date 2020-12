In casa Los Angeles Lakers è ancora tempo di rinnovi. Dopo aver rifirmato Anthony Davis e aver esteso il contratto a LeBron James, i gialloviola hanno ultimato il rinnovo di Kyle Kuzma. L’ala, infatti, ha accettato una estensione triennale da 40 milioni di dollari complessivi, inclusa una player option per la stagione 2023/2024. A riportare la notizia è stato il solito Adrian Wojnarowski di ESPN.

Los Angeles Lakers forward Kyle Kuzma has agreed to a three-year, $40M contract extension, including a player option on 2023-2024 season, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2020