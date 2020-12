NBA, John Wall e coach Silas commentano la situazione di James Harden

La situazione agli Houston Rockets sembra davvero pesante. Nella giornata di oggi, è stato riporta la notizia di un alterco tra James Harden e il rookie Jae’Sean Tate. A commentare la situazione ci hanno pensato John Wall e coach Stephen Silas. I due hanno provato a calmare le acque e a riportare un po’ di serenità in casa Rockets.

Wall e Silas sono stati intervistati dal giornalista Ben DuBose di USA Today. La point guard dei Rockets ha difeso il compagno, dichiarando come Harden abbia ancora la leadership dello spogliatoio:

Anche coach Stephen Silas ha difeso la sua stella, apprezzando la competitività del Barba:

“Quando hai a che fare con dei ragazzi competitivi, speri di avere degli allenamenti intensi. Questo è quello che abbiamo ed è quello che io voglio. Voglio persone competitive in questa squadra. Finché non si va fuori pista, la cosa mi piace. Forse è la vecchia scuola che è in me, oppure le vibrazioni di Paul Silas in arrivo. Ma a me piace.”

