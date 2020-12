NBA, Gordon Hayward sarà in campo contro i Cleveland Cavaliers

Gordon Hayward sarà disponibile per la partita d’esordio degli Charlotte Hornets. La settimana scorsa, l’ala ex Celtics aveva subito la frattura del mignolo della mano destra. Hayward era stato costretto a saltare la partita di preseason NBA contro gli Orlando Magic. Gli Charlotte Hornets esordiranno nella nuova stagione NBA domani notte, contro i Cleveland Cavaliers.

