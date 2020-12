Mercato NBA: Collins e gli Hawks non si accordano, sarà RFA

John Collins diventerà restricted free agent. È ufficiale, dopo che gli Atlanta Hawks non sono riusciti a trovare un accordo con la propria giovane stella entro la giornata di ieri.

The Atlanta Hawks and forward John Collins will not have a contract extension agreement, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Collins will become a coveted restricted free agent in 2021.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2020