NBA, niente banner celebrativo per i Los Angeles Lakers

Questa notte ci sarà la cerimonia di consegna degli anelli per i Los Angeles Lakers. L’evento si svolgerà, come di consueto, prima della partita d’esordio della nuova stagione NBA. I giocatori e lo staff dei gialloviola riceveranno l’anello in uno Staples Center senza pubblico. Normalmente, dopo aver consegnato il simbolo della vittoria del titolo NBA, viene issato il banner celebrativo. Tuttavia, per il momento i Lakers hanno deciso di coprire lo stendardo con un telo nero, in attesa del ritorno dei tifosi.

La notizia è stata riportata da Dave McMenamin di ESPN. Il giornalista ha infatti intervistato il presidente della sezione commerciale dei Los Angeles Lakers, Tim Harris. Il dirigente ha dichiarato:

I Los Angeles Lakers hanno vinto il loro 17esimo titolo della loro storia nel corso dell’ultima stagione. Per LeBron James è stato il quarto anello insieme al quarto premio di MVP delle Finals. Attraverso il suo profilo Twitter, LeBron ha fatto trasparire la sua emozione e la sua gioia per la vittoria dell’anno scorso.

WOW!!!! Ring 💍 Night man!! It just hit me. Man o Man!!! Hate my family, friends and fans won’t be there to witness it 😞 though! Nevertheless I can’t believe I’m RINGING it up again! #TrulyBlessed🙏🏾 #ThekidfromAKRON🤴🏾