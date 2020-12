Inizio di stagione non proprio indimenticabile per Gordon Hayward con la canotta degli Charlotte Hornets. Il giocatore, infatti, ha riportato la frattura del mignolo della mano destra. La franchigia di proprietà di Michael Jordan ha annunciato l’infortunio proprio in questi minuti, chiarendo come l’ex giocatore di Boston salterà la partita di preseason NBA di giovedì notte contro gli Orlando Magic.

Hornets' Gordon Hayward has suffered an avulsion fracture of his fifth finger on his right hand. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2020

Per ora il giocatore è stato etichettato come ‘day-to-day’. Charlotte, lo ricordiamo, ha acquisito Hayward dai Boston Celtics via sign-and-trade durante l’ultima sessione di mercato NBA dello scorso novembre. Il 30enne ha firmato un contratto quadriennale da 120 milioni di dollari.

In NBA da ormai 10 anni, Hayward è apparso in 641 partite di stagione regolare (479 volte in quintetto) tra Utah Jazz e Boston Celtics, viaggiando ad una media di 15.3 punti, 4.4 rimbalzi e 3.5 assist in 30.8 minuti a partita. In carriera, tira con il 45.1% dal campo, 36.6% da tre punti e 82.3% dalla linea di tiro libero.

