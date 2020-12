NBA, Anthony Davis: “Io a Indiana con George? Chissà cosa sarebbe successo”

Paul George ha recentemente rivelato in una intervista che prima della trade deadline del febbraio 2017, aveva fatto di tutto per portare Anthony Davis ad Indianapolis. L’affare, però, è stato stroncato subito dalla franchigia poiché il front office dei Pacers non ha valutato positivamente l’operazione. Anche l’attuale giocatore dei Los Angeles Lakers è voluto tornare sull’argomento confermando l’interesse di Indiana su di lui:

“Per Paul George e Indiana, c’è stata una conversazione, è vero… poi si è in qualche modo dissipata, non so davvero cosa sia successo dalla loro parte. Lui mi ha detto che (i Pacers) “non volevano farlo”, qualunque cosa significasse. Ma sì, è vero: c’era stata qualche cosa con loro.”

Un anno più tardi è arrivata la dichiarazione pubblica di LeBron James il quale aveva confessato di voler giocare insieme a Davis. Il lungo, ai tempi dei Pelicans, è stato convinto così:

“Poi Bron ha detto quello che ha detto sul giocare insieme… e quest’anno abbiamo vinto un titolo. Lo ha fatto e sono contento che l’abbia fatto. Volevo essere campione e sono stato in grado di farlo nel mio primo anno con lui. Ma chissà cosa sarebbe successo con Paul in Indiana. Anche lui è un grande giocatore, soprattutto quando era in Indiana. Era difficile da difendere, e lo è ancora oggi. Ma è stato così tanto tempo fa, ci abbiamo giocato tante volte da allora… Però sì, confesso che penso ancora a cosa sarebbe potuto succedere con i Pacers e come sarebbe ora la mia carriera.”

