NBA, Chicago Bulls: ritorno incerto per Thaddeus Young

Dopo aver saltato la preseason, Thaddeus Young potrebbe non essere presente anche per l’inizio della stagione 2020/2021. Il campionato NBA infatti riaprirà ufficialmente martedì notte, ma l’esperta ala dei Chicago Bulls ancora non ha date riguardo il ritorno. A ribadirlo è stato il neo coach Billy Donovan.

Billy Donovan said Thad Young “is healing well” but has no timeline for his return. Tomas Satoransky remains on an excused absence.

Garrett Temple and Denzel Valentine were full go at practice.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) December 20, 2020