NBA, Donovan Mitchell commenta il rinnovo di Rudy Gobert

Era il punto numero uno della lista mercato degli Utah Jazz quello di rinnovare il contratto del proprio centro Rudy Gobert. Rinnovo che è arrivato è che ha trovato il plauso di tutti, anche di Donovan Mitchell.

Parere, quello della guardia sempre più leader della franchigia dello Utah, molto atteso tra tifosi e addetti ai lavori. Nessuno infatti ha dimenticato la guerra interna che si era creata lo scorso marzo tra i due giocatori dopo la pessima figura del centro francese. Gobert infatti aveva minimizzato sulla questione Covid-19, attirando critiche trasversali. Con lo stesso francese poi ad esser contagiato e diventato veicolo di trasmissione del virus tra i compagni, compreso Mitchell.

Il 24enne però non l’aveva presa per nulla bene, anzi e tra i due si era creata una spaccatura che a molti pareva insanabile. Per tutta la postseason e dopo la fine del campionato, si è così vociferato di una possibile cessione di una delle due stelle, con il centro possibile partente.

Il tempo però pare aver sanato lentamente la questione, portando la tensione a livelli accettabili e poi con i giocatori concentrati sul campionato da iniziare. E così la notizia del rinnovo di Gobert ha fatto contenti tutti, anche il suo compagno-nemico Donovan Mitchell.

Il giocatore originario dello Stato di New York si è detto infatti eccitato per il rinnovo del lungo e, a domanda diretta, ha risposto:

“È qualcosa di importante per noi. Sono felice per lui e gliel’ho detto. I nostri problemi? No, siamo a posto. È una cosa passata. Penso che abbiamo un buon rapporto sul campo. Quello che avete visto all’interno della bolla era solo un assaggio di quello che possiamo fare insieme.

Difficile capire se sono frasi di circostanza o se davvero Mitchell abbia messo una pietra sopra alle divergenze. Resta il fatto che per una squadra che vuole provare a fare la voce grossa ai Playoff 2021, il difensore dell’anno, nonché uno dei centri più dominanti della Lega, risulta un elemento fondamentale. Sorprese di mercato permettendo.

