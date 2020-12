La NBA ha aperto un’indagine sulla firma di Kawhi Leonard con i Los Angeles Clippers. Johnny Wilkens, un uomo che afferma di essere vicino a Leonard e allo zio Dennis Robertson, ha intentato una causa contro la franchigia e Jerry West, sostenendo che il consulente del team gli deve 2.5 milioni di dollari per averlo aiutato a portare Leonard ai Clippers.

L’indagine è partita dopo un report di TMZ Sports, dove Wilkens affermava di essere stato coinvolto da West nel reclutamento di Kawhi Leonard. Secondo Wilkens, infatti, Jerry West ha accettato la sua proposta di fornirgli ‘informazioni vitali’ su Leonard in cambio di 2.5 milioni di dollari.

Source: The NBA has launched an investigation into the Jerry West/Clippers allegations surrounding the Kawhi Leonard acquisition that were detailed in a TMZ report earlier this week.

Dennis Robertson, zio di Kawhi Leonard, e Johnny Wilkens erano compagni di squadra alla Dorsey High School di Los Angeles: per questo motivo si è offerto a Jerry West come intermediario. Wilkens, inoltre, afferma di aver consigliato a West di prendere Paul George, così da convincere Kawhi Leonard a firmare con i Clippers.

Nell’accordo tra Wilkens, Robertson e West, i Clippers dovevano dare una casa allo zio e una campagna di marketing da 100 milioni per Leonard, oltre a competere per il titolo con i Lakers.

Jerry West nega tutto, così come i Clippers hanno rigettato le accuse tramite un comunicato, come riporta Jovan Buha di The Athletic:

Della vicenda ha parlato anche Kawhi Leonard che, al termine della sfida contro Utah (persa per 125-105), ha commentato così:

“Not at all. That has nothing to do with me coming here… I’m from LA. I grew up here my whole life. Out here, people try to find any way to get some money. It probably won’t be the last. I know a lot of people out here.”

Kawhi Leonard shuts down the Johnny Wilkes rumors. pic.twitter.com/mg0sxlRXfa

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 18, 2020