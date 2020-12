NBA, Ja Morant è pronto a prendersi la lega: “Vi mostrerò il giocatore che sono”

Ja Morant e i suoi Memphis Grizzlies non sono quotatissimi all’interno della lega e non godono dell’hype dei media e dei tifosi rispetto squadre come Lakers, Brooklyn e Milwaukee o rispetto al ritorno di Kevin Durant o alla prossima stagione di Zion Williamson.

Morant, però, non sembra avere dubbi sui suoi obiettivi e quelli della squadra nella prossima stagione, ed è pronto a fare di tutto per guidare la sua Memphis a dei possibili Playoff.

“Inizieremo la stagione attaccando la lega, in modo aggressivo, giocherò al meglio delle mie possibilità per far ricredere tutti sul mio conto.” “Come squadra dobbiamo lavorare su tutto, dobbiamo migliorare, è un ragionamento piuttosto semplice.”

Per quanto riguarda Morant, dopo aver vinto il premio di Matricola dell’Anno quasi all’unanimità, le aspettative saranno necessariamente alte. Memphis non spicca per talento e Morant avrà in mano le chiavi della squadra.

I numeri del giocatore sono stati molto buoni durante la scorsa annata, con 18 punti di media, 7.3 assist e quasi 4 rimbalzi a partita. Da segnalare anche qualche tripla doppia e ben 15 doppie doppie portate a casa. I Grizzlies sono poi caduti al play-in contro i più esperti Trail Blazers, a causa anche delle assenze di Justice Winlow e di Jaren Jackson Jr.

“Mi sento come se avessi potuto fare molto di più in molte occasioni. Ovviamente non ho portato a termine il mio compito, ma è stata come un’esperienza da cui trarre qualcosa di buono.”

Le richieste fatte dal coach dei Grizzlies, Taylor Jenkins, al giocatore riguardano soprattutto la possibilità di Morant di prendersi più triple in partita. Jenkins ha fatto notare ai media quanto abbia fatto bene il giocatore in situazione di catch and shoot, piuttosto che nel crearsi un tiro da tre partendo dal palleggio.

Migliorando in determinati aspetti del gioco, e perdendo meno palle fondamentali, Ja Morant potrebbe essere un serio candidato a prendersi una maglia da All-Star durante la prossima stagione.

