NBA, Kawhi Leonard: “Ho lasciato Toronto perché non c’erano guanti per le mie mani”

Intervenuto allo show del presentatore Jimmy Kimmel, Kawhi Leonard ha risposto ad alcune domande riguardanti sia il suo passato, che la prossima stagione. Una di queste riguardava la prima partita che i Clippers affronteranno durante la prossima stagione, ovvero il derby contro i Lakers.

Leonard era stato accostato alla franchigia gialloviola durante la scorsa offseason e gli è stato domandato se avesse avuto qualche rimpianto sulla scelta di accasarsi ai Clippers:

“No, sono contento della scelta che ho preso e non ho nessun rimpianto. Sicuramente (i Lakers) hanno fatto un ottimo lavoro la scorsa stagione, ma io non ho alcun rimorso.”

Inoltre il giocatore si è espresso sull’opportunità di giocare contro i Denver Nuggets durante il giorno di Natale:

“Non vedo l’ora! Per me è un giorno come un altro. Quando sono stato scelto durante il Draft, ero consapevole che in NBA non ci sono vacanze. Durante l’estate potrò celebrare tutto ciò che non ho potuto celebrare prima con la mia famiglia.”