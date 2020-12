NBA, i Philadelphia 76ers non intendono svenarsi per ottenere James Harden

Non è un mistero che i Philadelphia 76ers abbiano messo gli occhi su James Harden. La guardia degli Houston Rockets sembra aver ormai rotto con l’ambiente e ha già esplicitamente richiesto uno scambio. Tra le destinazioni preferite di Harden figurano anche i 76ers. Philadelphia è la nuova casa di Daryl Morey, ex GM dei Rockets e amico dello stesso Harden. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sam Amick di The Athletic, i 76ers non sembrano intenzionati a svenarsi per ottenere le prestazioni del Barba.

Ecco le parole di Sam Amick sul possibile approdo di Harden a Philadelphia:

“Le mie fonti dicono che i Sixers vogliano aspettare e vedere cosa il nuovo coach Doc Rivers riesce a fare con questa squadra. Non hanno intenzione di pagare nulla di più che un prezzo da discount.”

Negli scorsi giorni Ramona Shelburne e Adrian Wojnarowski di ESPN, hanno riportato di come Houston sia a caccia di un pacchetto di giocatori guidato da una giovane stella, su cui costruire il futuro della franchigia. I Philadelphia 76ers hanno esattamente ciò che vuole Houston , ma non sono minimamente interessati a cederlo.

I giocatori in questione sono Ben Simmons e Joel Embiid. Per il momento saranno loro a guidare la squadra, con coach Doc Rivers che avrà il difficile compito di trovare la giusta chimica tra i due.

Il legame tra James Harden e Daryl Morey rende sicuramente Philadelphia tra le mete più gradite. I Sixers hanno costruito un roster per puntare in alto in questa stagione, acquisendo due ottimi tiratori come Danny Green e Seth Curry.

Il Barba è a caccia di una contender che possa soddisfare le sue ambizioni titolate. Oltre ai Philadelphia 76ers, tra le sue mete preferite figurano i Brooklyn Nets, i Miami Heat e i Milwaukee Bucks. Harden non è più convinto del progetto dei Rockets, che sembrano ormai rassegnati a perdere il loro miglior giocatore.

