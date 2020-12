NBA, Antetokounmpo sul rinnovo: “Sono un uomo di parola”

Giannis Antetokounmpo ha spiegato quanto ami la città di Milwaukee e quanto desideri vincere con la maglia neroverde addosso. Un concetto ribadito dal rinnovo a cifre sbalorditive per l’NBA, ma non per Giannis, che dopo due MVP di fila si aspettava che i Bucks avrebbero fatto di tutto per farlo restare.

“È il posto dove voglio stare. È il posto dove voglio che crescano i miei figli, stiamo bene qui, la mia famiglia sta bene qui. Quindi sono felice.”

Antetokounmpo sarebbe diventato il free agent più atteso della prossima stagione in caso di rifiuto del rinnovo. Il quinquennale da 228 milioni di dollari ha cambiato i piani di molte franchigie NBA, che avevano lasciato libero parecchio spazio salariale nella speranza di potersi aggiudicare le prestazioni del greco.

Il “Greek Freak” ha mostrato ancora una volta la sua lealtà alla franchigia che gli ha permesso di esprimersi ad alti livelli, non usando mai parole fuori posto e lasciando trasparire poche notizie sul rinnovo in arrivo.

“Sono un uomo di parola. Questa è una grande cosa per me, rimanere nella squadra che si è fidata di me, che ha creduto nelle mie capacità e che si è presa cura di me e della mia famiglia. Ho sempre voluto dare indietro almeno una parte di ciò, e ci sto provando dal primo giorno che ho messo piede qui. Ho ancora molto da dare.”

Giannis ha poi spiegato cosa avrebbe significato il contratto a quelle cifre per suo padre, Charles Antetokounmpo, morto di infarto nel Settembre del 2017.

“Sono sicuro che stia ballando adesso. Sarebbe stato estremamente felice nel vedere cosa ho raggiunto e cosa hanno raggiunto i miei fratelli. Sarebbe orgoglioso di noi come atleti e come uomini.”

Leggi anche:

NBA, LeBron James e Anthony Davis pronti al debutto in preseason

NBA, James Harden rompe il silenzio: “Sono concentrato solo sul presente”

NBA, Gordon Hayward si fa subito male: infortunio al mano