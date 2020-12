Mercato NBA: i Grizzlies esercitano la team option su Ja Morant

Sono i giorni delle team option e dei rookie contract. Le franchigie offrono i primi contratti alle proprie matricole e scelgono se continuare la propria strada insieme a quelle draftate qualche anno prima. È questo il caso dei Memphis Grizzlies, che hanno annunciato di aver esercitato la team option su quattro giocatori.

Il primo, e più importante, è ovviamente Ja Morant. Il rookie dell’anno 2019 si è rivelato al grande pubblico come un giocatore davvero di raro talento, spregiudicatezza e sicurezza nei propri mezzi. La seconda scelta dello scorso Draft ha dato il via ad un nuovo corso a Memphis ed è ormai diventato il nuovo volto della franchigia.

Anche Jaren Jackson Jr, presente da un anno in più rispetto a Morant, ha fatto vedere di che pasta è fatto. Dopo essere stato inserito nel primo quintetto rookie nell’annata 2018-2019, JJJ si è confermato anche quest’anno, con 17.4 punti di media e 1.61 stoppate a partita (decimo in NBA) e un career-high da ben 43 punti contro i Bucks lo scorso dicembre.

Conferme anche per Brandon Clarke e Grayson Allen. Il primo è stato inserito insieme a Morant nel quintetto dei migliori rookie della scorsa stagione ed è finito quarto nelle votazioni per il Rookie of the Year 2019. Riconoscimenti meritati viste le prestazioni, con una percentuale dal campo da record (61.8%). Una sorpresa, vista la scelta non propriamente altissima (21esima). Allen è invece arrivato da Utah, dove è stato scelto nel 2018. A Memphis ha trovato la sua dimensione in uscita dalla panchina.

Leggi anche:

Gli Orlando Magic esercitano la team option su Mo Bamba

Gordon Hayward si fa subito male: infortunio alla mano

I pronostici di ESPN per la stagione 2020-2021