Diversi giocatori NBA hanno provato a reclutare Giannis Antetokounmpo

Non è un segreto che spesso i giocatori NBA provino a convincere i loro colleghi ad aggiungersi alla loro squadra. Stessa sorte è toccata anche a Giannis Antetokounmpo. Il greco è stato contattato da diversi giocatori NBA prima di firmare l’estensione contrattuale con i Milwaukee Bucks.

La notizia è stata riportata da Brian Windhorst e Kevin Arnovitz di ESPN. Antetokounmpo avrebbe confessato al co-proprietario dei Bucks, Marc Lasry, durante un pranzo, di aver ricevuto numerosi messaggi da parte di giocatori appartenenti ad altre franchigie. Ecco le parole dei due insider di ESPN a riguardo:

“Stavano parlando (Antetokounmpo e Lasry) dei giocatori delle altre squadre che Antetokounmpo voleva ingaggiare. Hanno continuato discutendo, fin quando Antetokounmpo ha iniziato a capire che doveva reclutare altri giocatori della lega. A quel punto, secondo le fonti, Antetokounmpo ha mostrato alla dirigenza dei Bucks i messaggi arrivati dalle stelle delle altre squadre, dove sembravano intenzionate a fare il primo passo.”

Per la fortuna dei Milwaukee Bucks, “The Greek Freak” ha rinnovato il suo contratto per cinque anni, a cifre inimmaginabili. Il classe 1994, due volte MVP e una volta Difensore dell’Anno, guadagnerà 228 milioni di dollari fino al 2026. Con questo accordo, Giannis ha messo fine alle speculazioni sul suo futuro.

Il giocatore è stato al centro di numerosi rumors che lo vedevano lontano dai Bucks. Il precedente contratto di Antetokounmpo terminava alla fine della prossima stagione, il che lo rendeva il free agent di punta della prossima offseason. Numerose franchigie hanno deciso di non offrire contratti lunghi ai propri giocatori proprio per poter avere lo spazio salariale per poter ingaggiare il greco durante la free agency.

Chiaramente queste squadre dovranno cambiare obbiettivi. Giannis Antetokounmpo ha recentemente dichiarato di trovarsi molto bene a Milwaukee e di voler rimanerci ancora a lungo. Il suo obbiettivo è quello di portare un titolo ai Bucks. La franchigia ha ulteriormente potenziato il roster in questa offseason, su richiesta dell’MVP.

