NBA, Kyle Kuzma sulla prossima stagione: “Non so quale sarà il mio ruolo”

Uno dei protagonisti della vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns disputata nella notte è stato sicuramente Kyle Kuzma. Il giocatore in questa preseason si sta mettendo in discreta evidenza tra le fila dei losangelini, insieme a Talen Horton-Tucker. Il problema? Kuz non sembra ancora sapere quale ruolo occuperà durante la prossima stagione. Infatti nel dopo partita si è espresso ai giornalisti su ciò che pensa sarà il suo ruolo:

Kyle Kuzma on what he thinks his role will be this season on this Lakers squad (question by @DanWoikeSports): “I have no idea. We’ll see.” pic.twitter.com/iIt0576y0D

