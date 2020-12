NBA, i Trail Blazers devono fare i conti con una difesa allo sbando

L’ultima gara giocata dai Portland Trail Blazers contro i Denver Nuggets ha messo in luce gli evidenti problemi difensivi che affliggono la banda guidata da Damian Lillard. Una squadra che punta a figurare bene nei playoff non può permettersi sbandate di questo genere, dopo aver per ben 31 punti di scarto contro i Nuggets.

I Trail Blazers sono finiti sotto di 17 nel primo quarto, e poi sotto di 20 per un divario che è andato ad allargarsi sempre più fino all’inevitabile sconfitta. Riguardo ciò, il coach Terry Stotts, non ha messo in dubbio lo sforzo e le prestazioni dei suoi, prendendosi tutte le colpe com’è nel suo stile.

“Credo che abbiamo fatti errori di posizioni, lettura e comunicazione. Non bisogna dire necessariamente che i giocatori non si siano impegnati abbastanza.”

Enes Kanter ha fatto però notare quanto la squadra abbia giocato molto sottotono, rispetto alle altre partite.

“Dobbiamo semplicemente andare lì fuori e impegnarci, giocare. Lottare molto più duramente di quanto non abbiamo fatto oggi. Non abbiamo giocato bene né difensivamente, né offensivamente.”

Il coach ha poi continuato l’analisi della partita, che è stata letteralmente dominata dall’inizio alla fine dai Nuggets, i quali hanno trovato la via del canestro senza alcuna difficoltà. I dati mostrano che Denver ha messo a segno il 52.3 percento dei suoi tiri, segnando 19 su 46 tiri da tre.

“Difensivamente, siamo stati parecchio disorganizzati. Denver ha preso il vantaggio con ottimi tiri e passaggi fondamentali, ma abbiamo sbagliato ancora. Spero che questa sia una sveglia per i nostri giocatori, dato che tra una settimana inizia la Regular Season. Dobbiamo lavorare sui nostri errori.”

Leggi anche:

NBA, Antetokounmpo sul rinnovo: “Sono un uomo di parola”

NBA, LeBron James e Anthony Davis pronti al debutto in preseason

NBA, James Harden rompe il silenzio: “Sono concentrato solo sul presente”